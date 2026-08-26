Ratkov sempre più vicino al Siviglia: trattativa in fase avanzata per il centravanti della Lazio dopo solo sei mesi dal suo arrivo nella Capitale

Prosegue a ritmo spedito la trattativa tra Lazio e Siviglia per il trasferimento di Petar Ratkov in Spagna. Il club andaluso ha individuato nell’attaccante serbo un possibile rinforzo per il proprio reparto offensivo e i contatti con la società biancoceleste sono entrati in una fase particolarmente importante.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube, le due società stanno lavorando per trovare la quadra definitiva sulla formula dell’operazione. La destinazione spagnola avrebbe inoltre trovato il gradimento del giocatore, elemento fondamentale per la prosecuzione della trattativa.

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Ratkov apre alla cessione al Siviglia

Il classe 2003 avrebbe infatti aperto concretamente al trasferimento al Siviglia dopo aver rifiutato altre proposte ricevute nelle scorse settimane. Non solo: secondo quanto riferito da Pedullà, lo stesso Ratkov avrebbe chiesto esplicitamente alla Lazio di essere ceduto.

Una presa di posizione che può incidere in maniera importante sulla trattativa. Il giocatore, arrivato nella Capitale lo scorso gennaio, sembra infatti intenzionato a cambiare aria per trovare una situazione nella quale poter avere maggiore continuità.

Sono attesi sviluppi nelle prossime ore

La trattativa tra Lazio e Siviglia prosegue quindi con l’obiettivo di definire la formula e completare il trasferimento in quanto il gradimento di Ratkov per la destinazione e la sua volontà di lasciare la Capitale rappresentano due elementi favorevoli alla chiusura dell’affare.

Restano però da definire gli ultimi dettagli tra le società. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se il Siviglia riuscirà a portare in Andalusia l’attaccante della Lazio e consentire così a Ratkov di iniziare una nuova avventura dopo appena pochi mesi dal suo arrivo in biancoceleste.