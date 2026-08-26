Harder e Hutchinson alla Lazio? Due talenti nel mirino del d.s. Fabiani

Conrad Harder e Lorenz Hutchinson sono due dei giovani profili accostati alla Lazio: cosa può succedere negli ultimi giorni di mercato

La Lazio guarda anche al futuro mentre lavora alle ultime operazioni del calciomercato estivo. Tra i profili finiti sotto osservazione della società biancoceleste ci sono Conrad Harder e Lorenz Hutchinson, due attaccanti giovanissimi e dalle caratteristiche differenti che rappresentano possibili opportunità in prospettiva.

Il primo, classe 2005, potrebbe lasciare il Lipsia alla ricerca di maggiore spazio, mentre il secondo è un talento classe 2008 di proprietà del Leicester. Entrambi sono stati accostati alla Lazio nelle ultime ore, anche se attualmente le rispettive piste sembrano essere finite in secondo piano dopo l’accelerazione della società per Andrea Pinamonti.

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Harder e Hutchinson alla Lazio, due profili giovani seguiti dai biancocelesti

Il nome maggiormente conosciuto tra i due è quello di Harder. L’attaccante danese non avrebbe grande spazio nelle gerarchie del Lipsia e proprio per questo potrebbe prendere in considerazione una nuova esperienza che gli permetta di giocare con maggiore continuità.

La Lazio aveva raccolto informazioni sulla possibilità di impostare un’operazione in prestito, soprattutto nella fase precedente all’accelerazione per Pinamonti. Il classe 2005 rappresenterebbe un investimento interessante sia per il presente sia per il futuro.

Differente la situazione di Hutchinson, talento del Leicester ancora giovanissimo. Il classe 2008 rappresenta soprattutto un profilo di prospettiva, sul quale eventualmente lavorare pensando alla crescita nel medio-lungo periodo.

Pinamonti può raffreddare entrambe le piste

L’evoluzione del mercato offensivo della Lazio ha inevitabilmente modificato gli scenari relativi a Harder e Hutchinson. L’arrivo di Pinamonti ridurrebbe infatti sensibilmente la necessità di intervenire ancora nel reparto avanzato.

La rosa di Gennaro Gattuso presenta già numerose alternative e la società dovrà tenere conto anche degli equilibri numerici. Per questo motivo i due giovani attaccanti restano al momento sullo sfondo, senza che emergano indicazioni su operazioni vicine alla chiusura.

Questo non significa, però, che i loro nomi siano definitivamente usciti dai radar.

Le cessioni possono cambiare ancora lo scenario

Molto potrebbe infatti dipendere dal mercato in uscita. Le situazioni di Petar Ratkov e Boulaye Dia restano da monitorare e un’eventuale partenza nel reparto offensivo potrebbe liberare spazio per un nuovo innesto.

In uno scenario del genere, soprattutto negli ultimissimi giorni della sessione, la Lazio potrebbe tornare a valutare opportunità rimaste momentaneamente in secondo piano.

Le piste relative a Harder e Hutchinson restano quindi vive soprattutto come possibili occasioni last-minute. Al momento nessuno dei due appare vicino all’arrivo a Formello, ma gli ultimi giorni di mercato possono modificare rapidamente le strategie.