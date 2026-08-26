Artistico lascia la Lazio, ha firmato con il Padova! 3,5 milioni e contratto di quattro anni

Gabriele Artistico è pronto a salutare definitivamente la Lazio: accordo raggiunto con il Padova per il trasferimento dell’attaccante

L’avventura di Gabriele Artistico con la Lazio è ormai arrivata ai titoli di coda. L’attaccante classe 2002 è pronto a trasferirsi al Padova, club che nelle ultime ore ha trovato l’intesa necessaria per chiudere una delle operazioni più interessanti di questa sessione di calciomercato in Serie B.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il centravanti è già in viaggio verso Padova dopo che sono stati definiti gli ultimi dettagli dell’operazione. Il trasferimento dovrebbe avvenire a titolo definitivo, esattamente alle condizioni richieste dalla società del presidente Claudio Lotito. Alla Lazio andranno circa 3,5 milioni di euro, mentre per Artistico sarebbe pronto un contratto della durata di quattro anni.

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Artistico, il Padova chiude l’operazione a titolo definitivo

La Lazio aveva assunto da tempo una posizione molto chiara sul futuro di Artistico. Nonostante i diversi interessamenti arrivati dalla Serie B, il club biancoceleste non voleva prendere in considerazione un’altra cessione temporanea dopo i prestiti vissuti dal giocatore nelle ultime stagioni.

La richiesta era quella di circa 3,5 milioni di euro per lasciarlo partire definitivamente. Il Padova ha deciso di arrivare alla cifra richiesta e ha così effettuato l’accelerazione decisiva per assicurarsi il centravanti.

Artistico, quattro anni di contratto per il nuovo attaccante del Padova

Per Artistico si apre quindi una nuova fase della carriera. Il classe 2002 dovrebbe legarsi al Padova per quattro stagioni, diventando uno degli investimenti più importanti effettuati dalla società biancoscudata durante il mercato estivo.

Il club veneto ha deciso di puntare con grande convinzione su un attaccante che conosce molto bene la Serie B e che nell’ultima stagione ha dimostrato di poter incidere con continuità nella categoria.

Artistico Lazio, una cessione importante per il club biancoceleste

L’operazione rappresenta un movimento rilevante anche per la Lazio. Artistico era arrivato nella Capitale nel 2024 dopo l’esperienza alla Virtus Francavilla, ma non è mai riuscito a ritagliarsi spazio in gare ufficiali con la prima squadra biancoceleste.

Il club ha preferito valorizzarlo attraverso diverse esperienze lontano da Formello, permettendogli di confrontarsi con realtà come Juve Stabia, Cosenza e soprattutto Spezia.

Il rendimento offerto in Serie B ha inevitabilmente aumentato l’interesse nei suoi confronti, consentendo ora alla Lazio di avvicinarsi alla cifra richiesta per la cessione definitiva.

Per Artistico il trasferimento al Padova rappresenta soprattutto l’occasione di trovare finalmente stabilità dopo diverse stagioni trascorse in prestito. Il quadriennale pronto per il centravanti dimostra quanto il club veneto creda nelle sue qualità e nella possibilità di renderlo un elemento centrale del proprio progetto.

Salvo sorprese prima delle firme e dell’annuncio ufficiale, Gabriele Artistico è quindi pronto a salutare definitivamente la Lazio e iniziare la propria nuova avventura con il Padova.