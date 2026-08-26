Pinamonti alla Lazio, ci siamo: l’attaccante è arrivato a Formello – VIDEO

Andrea Pinamonti è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio di Gennaro Gattuso: il centravanti lascia il Sassuolo e raggiunge Formello

La Lazio è ormai vicinissima ad accogliere Andrea Pinamonti. La lunga ricerca del centravanti richiesto da Gennaro Gattuso sembra essere arrivata alla conclusione, con l’attaccante classe 1999 pronto a lasciare il Sassuolo per iniziare una nuova avventura nella Capitale. Nelle ultime ore le parti hanno sistemato gli aspetti principali dell’operazione e il giocatore ha dato la propria disponibilità al trasferimento in biancoceleste.

L’ultimo segnale, particolarmente significativo, è arrivato proprio in questi minuti: secondo quanto segnalato da Alfredo Pedullà, Pinamonti ha varcato i cancelli del centro sportivo di Formello. Un passaggio che avvicina ulteriormente il centravanti alla firma e alla successiva ufficialità da parte della società di Claudio Lotito.

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Pinamonti Lazio, l’arrivo a Formello avvicina la firma

La presenza di Pinamonti a Formello rappresenta un passaggio decisivo verso il completamento dell’operazione. Dopo giorni di contatti tra la Lazio, il Sassuolo e l’entourage del giocatore, l’attaccante è ormai pronto a completare l’iter necessario per diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore biancoceleste.

Manca ancora il comunicato ufficiale della società, ma la trattativa è entrata nella fase conclusiva. La volontà del giocatore ha avuto un peso importante: il classe ’99 ha mostrato apertura verso il progetto laziale e verso la possibilità di lavorare con Gattuso.

Gattuso ha spinto per avere un nuovo centravanti

Proprio Gattuso è stato uno dei principali sostenitori della necessità di aggiungere alla rosa un nuovo numero nove. Il tecnico aveva richiesto un attaccante capace non soltanto di finalizzare, ma anche di lavorare per la squadra, attaccare la profondità e partecipare alla pressione offensiva.

Caratteristiche che la dirigenza ha individuato in Pinamonti, giocatore ormai abituato alla Serie A e con diverse stagioni da protagonista nel massimo campionato alle spalle. Anche il direttore sportivo Angelo Fabiani ha lavorato per portare avanti un’operazione diventata progressivamente una delle priorità assolute del mercato laziale.

Pinamonti , manca soltanto l’ultimo passaggio prima dell’ufficialità

L’arrivo a Formello porta dunque Pinamonti sempre più vicino alla maglia della Lazio. Una volta completati tutti gli adempimenti previsti e apposta la firma sul contratto, potrà arrivare anche l’annuncio ufficiale del club.

Per Gattuso sarebbe finalmente il centravanti richiesto durante il mercato estivo e una nuova soluzione per ridisegnare le gerarchie del reparto offensivo.La trattativa è ormai alle battute finali: Andrea Pinamonti è a Formello e si prepara a diventare un nuovo attaccante della Lazio. Il video.

.@OfficialSSLazio, Andrea Pinamonti è arrivato a Formello pic.twitter.com/CCOcWrrpWX — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 26, 2026