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Giovanili Lazio: svelati i gironi e i calendari dei Campionati Nazionali 2026/2027
Giovanili Lazio, sono stati svelati gironi e calendari dei Campionati Nazionali 2026/27 che vedrà protagonisti le formazioni Under 15, 16 e 17
Manca ormai meno di un mese al fischio d’inizio della nuova stagione dei Campionati Nazionali Giovanili, organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. A rendere noti i dettagli su gironi e calendari delle formazioni Under 15, 16 e 17 di Serie A e B è stata la stessa Lazio con un comunicato diffuso sul proprio portale ufficiale.
«La riapertura ufficiale dei Campionati Nazionali Giovanili sviluppati e organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC è prossima, ormai manca meno di un mese al fischio d`inizio della stagione 2026/2027. Attraverso il sito ufficiale sono stati diramati i gironi ed i calendari dei campionati nazionali Under 15, 16 e 17 Serie A e B. Lo rende noto la Lazio in un comunicato diffuso sul proprio sito.
La FIGC svela le carte delle competizioni: Under 15, 16 e 17 sono ancora divise nei consueti tre gironi, distinti per posizione geografica. La Lazio è inserita nel girone C; più precisamente quello del centro/sud e comprende 14 squadre: Lazio, Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Juve Stabia, Lecce, Napoli, Palermo e Roma.
La nuova stagione dell’Under 17 inizia il 6 Settembre. Esordio casalingo per le aquile classe 2010 guidate dal tecnico Alessio Fazi, la Lazio attenderà il Napoli tra le mura amiche, si preannuncia subito un big match.
A seguire, il 13 Settembre è la volta di Under 15 e Under 16 che, come di consueto, seguiranno la stesso calendario. Le squadre classe 2012 e 2011, rispettivamente di Valerio Gualdaroni e Simone Rughetti, apriranno la stagione lontano dalla Capitale, la Lazio sarà impegnata nel doppio confronto in quel di Avellino. Alla seconda giornata, nella prima apparizione casalinga saranno attesi i pari età dell’Arezzo. Manca sempre meno, ormai è tutto pronto per l`inizio della nuova stagione delle giovani aquile».
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La composizione del Girone C nei Campionati Nazionali Giovanili
Come confermato dal comunicato biancoceleste, le tre selezioni giovanili della Lazio disputeranno il Girone C dei Campionati Nazionali Giovanili, il raggruppamento geografico del Centro/Sud. Le aquile incroceranno i tacchetti con altre 13 rivali: Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Juve Stabia, Lecce, Napoli, Palermo e Roma.
Il debutto dell’Under 17 nei Campionati Nazionali Giovanili
L’avventura prenderà il via il 6 settembre con i classe 2010. La squadra allenata da Alessio Fazi aprirà le danze in casa ospitando il Napoli in una sfida di grande fascino.
Gli esordi di Under 15 e Under 16 nei Campionati Nazionali Giovanili
Il 13 settembre toccherà ai classe 2012 di Valerio Gualdaroni e ai classe 2011 di Simone Rughetti, impegnati nel doppio confronto esterno contro l’Avellino, prima di ricevere l’Arezzo tra le mura amiche alla seconda giornata.
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