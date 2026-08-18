Giovanili Lazio: svelati i gironi e i calendari dei Campionati Nazionali 2026/2027

Giovanili Lazio, sono stati svelati gironi e calendari dei Campionati Nazionali 2026/27 che vedrà protagonisti le formazioni Under 15, 16 e 17

Manca ormai meno di un mese al fischio d’inizio della nuova stagione dei Campionati Nazionali Giovanili, organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. A rendere noti i dettagli su gironi e calendari delle formazioni Under 15, 16 e 17 di Serie A e B è stata la stessa Lazio con un comunicato diffuso sul proprio portale ufficiale.

«La riapertura ufficiale dei Campionati Nazionali Giovanili sviluppati e organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC è prossima, ormai manca meno di un mese al fischio d`inizio della stagione 2026/2027. Attraverso il sito ufficiale sono stati diramati i gironi ed i calendari dei campionati nazionali Under 15, 16 e 17 Serie A e B. Lo rende noto la Lazio in un comunicato diffuso sul proprio sito.

La FIGC svela le carte delle competizioni: Under 15, 16 e 17 sono ancora divise nei consueti tre gironi, distinti per posizione geografica. La Lazio è inserita nel girone C; più precisamente quello del centro/sud e comprende 14 squadre: Lazio, Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Juve Stabia, Lecce, Napoli, Palermo e Roma.

La nuova stagione dell’Under 17 inizia il 6 Settembre. Esordio casalingo per le aquile classe 2010 guidate dal tecnico Alessio Fazi, la Lazio attenderà il Napoli tra le mura amiche, si preannuncia subito un big match.

A seguire, il 13 Settembre è la volta di Under 15 e Under 16 che, come di consueto, seguiranno la stesso calendario. Le squadre classe 2012 e 2011, rispettivamente di Valerio Gualdaroni e Simone Rughetti, apriranno la stagione lontano dalla Capitale, la Lazio sarà impegnata nel doppio confronto in quel di Avellino. Alla seconda giornata, nella prima apparizione casalinga saranno attesi i pari età dell’Arezzo. Manca sempre meno, ormai è tutto pronto per l`inizio della nuova stagione delle giovani aquile».

Ultimissime Lazio LIVE: l’esclusiva con Pancaro! Pressing totale per Icardi e molto altro

La composizione del Girone C nei Campionati Nazionali Giovanili

Come confermato dal comunicato biancoceleste, le tre selezioni giovanili della Lazio disputeranno il Girone C dei Campionati Nazionali Giovanili, il raggruppamento geografico del Centro/Sud. Le aquile incroceranno i tacchetti con altre 13 rivali: Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Juve Stabia, Lecce, Napoli, Palermo e Roma.

🌐 Le News di Lazio News 24 su Google Seguici su Google News per non perdere nessun aggiornamento sulla prima squadra della capitale. Seguici Ora

Il debutto dell’Under 17 nei Campionati Nazionali Giovanili

L’avventura prenderà il via il 6 settembre con i classe 2010. La squadra allenata da Alessio Fazi aprirà le danze in casa ospitando il Napoli in una sfida di grande fascino.

Gli esordi di Under 15 e Under 16 nei Campionati Nazionali Giovanili

Il 13 settembre toccherà ai classe 2012 di Valerio Gualdaroni e ai classe 2011 di Simone Rughetti, impegnati nel doppio confronto esterno contro l’Avellino, prima di ricevere l’Arezzo tra le mura amiche alla seconda giornata.