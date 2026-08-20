Telki Cup, le convocazioni di Pasqual per l’Italia U17: in lista figura anche il biancoceleste Elena

Telki Cup, il ct dell’Italia Under 17 Manuel Pasqual ha diramato la lista dei convocati: figura anche il gioiello biancoceleste Elena

Inizia ufficialmente dall’Ungheria la nuova stagione della Nazionale Under 17, campione d’Europa in carica, attesa protagonista nella 45ª edizione della Telki Cup in programma dal 26 al 30 agosto. Un test subito probante per il gruppo azzurro, pronto a difendere il titolo conquistato nell’ultima partecipazione al torneo.

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Italia Under 17: il calendario degli impegni alla Telki Cup

Gli Azzurrini, inseriti in un girone unico con Turchia, Arabia Saudita e i padroni di casa dell’Ungheria, disputeranno tutte le gare al Globall Football Park di Telki. L’esordio è fissato per mercoledì 26 agosto alle 15.15 contro la Turchia. Il cammino proseguirà venerdì 28 agosto alla stessa ora contro l’Arabia Saudita, prima dell’ultimo e decisivo match contro l’Ungheria, previsto per domenica 30 agosto alle 17.30.

Italia Under 17: le scelte del ct Pasqual per la spedizione

Per la trasferta magiara, come comunicato dai canali ufficiali della FIGC, il neo Commissario Tecnico Manuel Pasqual ha precettato 22 calciatori, tutti nati nel 2010. Tra i convocati spicca la presenza del portiere Umberto Costante dell’Inter e del centrocampista Daniel Ferri, elementi chiave chiamati a dare solidità ed equilibrio al telaio azzurro.

Italia Under 17: sotto i riflettori l’attaccante della Lazio Michele Elena

Gli occhi dei media e degli addetti ai lavori saranno puntati soprattutto sul reparto avanzato, dove figura il giovane talento della Lazio Michele Elena. L’attaccante classe 2010 rappresenta una delle novità più stuzzicanti della lista di Manuel Pasqual: forte delle ottime prestazioni offerte nel settore giovanile biancoceleste, l’esterno offensivo laziale si candida a recitare un ruolo da protagonista nella rassegna internazionale.