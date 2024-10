Pistocchi non ci crede: «Clamorosa la mancata espulsione di Douglas Luiz. Su Rocchi dico che...» - FOTO

Pistocchi polemizza su Juve Lazio: il commento social del giornalista dopo il match dello Stadium. Ecco cosa ha scritto – FOTO

Maurizio Pistocchi non ci sta e, sui social, ha così commentato gli episodi da moviola del match tra Juve e Lazio. Il suo commento sul proprio profilo X dopo le polemiche della sfida di Torino.

Credo di non esagerare quando dico che le cose peggiori viste oggi sono state #Chiffi in #MilUdi e #Sacchi e il VAR #DiPaolo in #JuvLaz. Discutibile l’espulsione di #Reijnders, clamorosa la mancata espulsione di #DouglasLuiz per un pugno a #Patrick. Ma domani #Rocchi andrà a… pic.twitter.com/kuO4PuNdI2 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 19, 2024

