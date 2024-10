Piscedda: «Non credo che la Lazio possa soffrire eccessivamente la squadra di Fabregas. Ecco perché»

Le parole del tecnico, Massimo Piscedda, sulla prossima sfida della Lazio col Como

Massimo Piscedda, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha parlato delle sfide che attendono la Lazio, soffermandosi sulla gara di domani contro il Como.

PAROLE– «Il Como è una squadra che palleggia molto, si è adattata alle richieste del proprio allenatore. Devo dire che, considerate le caratteristiche, non credo che la Lazio possa soffrire eccessivamente la squadra di Fabregas. Perciò per questa gara approvo sul turnover, perché anche senza i titolarissimi si può portare a casa la partita, a patto di non sottovalutare l’avversario. In difesa, nonostante contro il Twente la coppia Gigot-Romagnoli ha fatto bene, metterei uno tra Patric e Gila, perché per marcare Cutrone serve un difensore più rapido »