Piscedda: «Nelle due partite la Lazio ha dimostrato di...»

Le parole di Piscedda sulla sfida di ieri tra Lazio e Plzen. Ecco le sue considerazioni sulla gara

Le parole di Massimo Piscedda intervenuto a Radio Laziale.

PAROLE– « Le occasioni gliele abbiamo regalate noi. La Lazio poi ha reagito come doveva e ha chiuso la pratica. Non ho mai pensato che il Viktoria Plzen potesse eliminarla, a meno di suicidi e con Patric e Provedel ha rischiato. L’importante era non fare errori. La Roma per situazioni simili ha perso un giocatore e poi la partita. La Lazio doveva interpretare la partita nella giusta maniera e credo lo abbia fatto, non ho mai avuto paura. Nelle due partite la Lazio ha dimostrato di essere migliore. Il fallo di Dweh su Zaccagni? Quello poteva essere rosso, da difensore dell’epoca mia ti dico che è un arancione. Quello di Hummels, invece, secondo me non era da espulsione, aveva 50 metri di spazio»