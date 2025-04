Piscedda: «L’approccio di ieri è stato inaccettabile. Mi aspettavo una Lazio diversa. Nel calcio vince chi ha più motivazioni». Le parole dell’ex giocatore

Le parole di Piscedda a Radio Laziale sulla sfida di ieri.

PAROLE– «L’approccio di ieri è stato inaccettabile. Potevamo fare meglio, mi aspettavo una Lazio diversa, più motivata, però sei ancora lì per corsa europea e le altre non stanno scappando via. Nel calcio vince chi ha più motivazioni, il Parma ha giocato bene in contropiede e poteva fare anche il 3-0, poi entra Pedro che è di un’altra categoria e la rimette in piedi. Ho visto i centrocampisti molto stanchi, non riescono a interdire come quelli avversari. I difensori sono stati disattenti e per questo non hai vinto la partita »