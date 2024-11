Piscedda: «Lazio-Bologna? E’ una gara pericolosa. Vi spiego perché»

Le parole del tecnico, Massimo Piscedda, sulla prossima gara in campionato della Lazio col Bologna di Italiano

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Piscedda ha parlato della della Lazio gara di domenica contro il Bologna. Ecco le sue parole

PAROLE– «È una gara pericolosa, il Bologna è una squadra che ti può mettere in difficoltà e mi sembra anche che renda meglio fuori casa. Quando vai fuori casa e fai sempre risultato ti abitui mentalmente a crederci sempre e infatti ora i rossoblù presferiscono giocare fuori dalle mura amiche. Comunque credo che la Lazio con una buona dose di concentrazione possa vincere e ottenere 3 punti col Bologna sarebbe un gran passo in avanti. Quello tra Pellegrini e Orsolini sarebbe un bel duello, è chiaro che Pellegrini non ha forza fisica e accelerazioni di Tavares e quindi può essere meno pericoloso in fase offenisva, però magari alle volte mi sembra anche più riflessivo del portoghese. Quindi può essere utile nella marcatura su Orsolini, che è bravo ma non è un fenomeno ».