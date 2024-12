Piscedda: «I ragazzi devono ricaricarsi per la partita di Lecce, perché quella è una squadra che puoi battere»

Le parole di Massimo Piscedda sulla sconfitta della Lazio con l’Inter. Le sue considerazioni

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Piscedda è tornato ad analizzare la sconfitta della Lazio contro l’Inter. Ecco le sue parole

PAROLE– «Il rigore ha aperto la strada all’Inter, dopo quell’episodio i nerazzurri hanno gestito la partita come volevano, da quel momento hanno iniziato un po’ a scherzare con la Lazio. Detto questo, tutto si supera, non è una sconfitta irrimediabile. Questo risultato paradossalmente è così roboante da non portare troppi strascichi, perché è un incidente di percorso, un fulmine a ciel sereno. Mentalmente ti devi riprendere, però onestamente anche da calciatore cercavo subito di dimenticare. I ragazzi devono ricaricarsi per la partita di Lecce, perché quella è una squadra che puoi battere. Bisogna stare attenti ma la Lazio ha tutte le carte in regola per strappare i 3 punti »