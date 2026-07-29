Ex Lazio, Piscedda: «Gattuso dovrà affrontare una sfida molto complicata!»

Massimo Piscedda, ex Lazio, ha parlato in un’intervista dei biancocelesti per poi virare su Gennaro Gattuso

Uno sguardo sulla nuova stagione biancoceleste arriva da Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, che ha parlato ai microfoni di TMW del momento vissuto dal club capitolino. Nel corso dell’intervista, Piscedda si è soffermato sulle prospettive della squadra e sulle responsabilità affidate a Gennaro Gattuso, chiamato a guidare il gruppo in una fase di cambiamento. L’ex biancoceleste ha evidenziato l’importanza del lavoro del tecnico per costruire una squadra competitiva e ritrovare entusiasmo in vista del prossimo campionato. Le dichiarazioni:

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«Gattuso dovrà affrontare una sfida molto complicata. Il suo compito sarà quello di rilanciare una squadra che fino a questo momento non ha ricevuto grandi rinforzi dal mercato e che deve convivere con un ambiente tutt’altro che semplice. Nonostante la grinta e l’entusiasmo che l’allenatore può trasmettere al gruppo, il pericolo per la Lazio è quello di andare incontro a un’annata senza particolari acuti».