Nuovo scatto di Fabiani sul mercato: la Lazio si muove per Bibout del Genk

La Lazio vira su un nuovo obiettivo: il Ds Fabiani si mette sulle tracce di Bibout del Genk

Il calciomercato internazionale regala continuamente intrecci imprevedibili e reazioni a catena capaci di ridisegnare i piani offensivi dei club europei. L’ultimo movimento di rilievo vede protagonista il club belga del Genk, che ha da poco ufficializzato l’acquisto del nuovo centravanti Rafiu Durosinmi, prelevato versando nelle casse del Pisa una cifra vicina a 10,5 milioni di euro.

Questa operazione in entrata costringe inevitabilmente la società fiamminga a liberare uno slot nel reparto offensivo, ponendo sul mercato il giovane centravanti camerunense classe 2004 Aaron Bibout. Sulle tracce del talentuoso attaccante si è mossa con decisione la Lazio, alla ricerca di rinforzi offensivi da affidare all’esperienza di Gennaro Gattuso, come rivelato dal quotidiano belga voetbalnieuws.

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La concorrenza per Aaron Bibout e il pressing dello Strasburgo

La corsa per assicurarsi il cartellino del promettente centravanti di proprietà del Genk si prospetta particolarmente serrata e ricca di pretendenti agguerrite. In pole position per chiudere l’operazione ci sarebbe al momento lo Strasburgo, pronto a sfruttare i giusti argomenti per anticipare la folta concorrenza internazionale. Nonostante il forte pressing del club francese, la Lazio monitora con estrema attenzione l’evolversi della situazione sul campo delle trattative, valutando il momento opportuno per affondare il colpo e portare l’attaccante nella Capitale.

Le altre pretendenti e la valutazione di Aaron Bibout

La mappa delle società interessate al giovane centravanti non si ferma certo alla Lazio e allo Strasburgo. Sulle tracce del giocatore si sono fatte avanti anche altre importanti realtà estere come il Lille e il Trabzonspor, pronte a sondare il terreno per sbaragliare la concorrenza. Con una valutazione di mercato attuale stimata intorno ai 3,5 milioni di euro, il profilo del centravanti camerunense rappresenta un’occasione estremamente interessante e accessibile per qualità e prospettiva, destinata a infiammare gli ultimi giorni della sessione estiva sul campo europeo!