Ivanovic sondato come nuovo rinforzo per l’attacco della Lazio, passi importanti per l’attaccante del Benfica

Ivanovic piace molto alla Lazio, nuova pista per il reparto offensivo dei biancocelesti in cerca di un vero bomber per la prossima stagione

La Lazio accelera nella ricerca del centravanti da consegnare a Gennaro Gattuso e inserisce Franjo Ivanovic tra i principali profili valutati. Come riportato su X da Alfredo Pedullà, il club biancoceleste avrebbe compiuto passi importanti per l’attaccante croato classe 2003 di proprietà del Benfica, chiedendone la disponibilità attraverso la formula del prestito.

La pista è ancora nelle fasi iniziali, ma il gradimento della società capitolina sarebbe concreto e la dirigenza capitolina si auspica ora di approfondire il dialogo e comprendere le condizioni necessarie per trasformare l’interesse in una vera trattativa.

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Ivanovic in cerca spazio in una nuova squadra

Un elemento importante riguarda la volontà di Ivanovic in quanto il giovane attaccante vuole trasferirsi in una squadra capace di garantirgli un ruolo significativo e un minutaggio adeguato, evitando una destinazione nella quale rischierebbe di rimanere ai margini.

La Lazio dovrà quindi presentargli un progetto tecnico convincente. Gattuso cerca un nuovo riferimento offensivo e il croato potrebbe trovare a Formello le condizioni necessarie per crescere, giocare con continuità e misurarsi con la Serie A.

La formula richiesta al Benfica per l’attaccante

La società biancoceleste avrebbe chiesto al Benfica un trasferimento temporaneo. La formula del prestito permetterebbe alla Lazio di limitare l’investimento iniziale e, contemporaneamente, di aggiungere alla rosa un attaccante giovane e con ampi margini di crescita.

Restano da definire diversi aspetti, compresa l’eventuale presenza di un diritto di riscatto. Il primo passo, però, è stato compiuto e Ivanovic deve ora essere considerato concretamente all’interno della lista biancoceleste.

Non manca la concorrenza da Inghilterra, Turchia e dal Como di Fabregas

Il classe 2003 può contare su diversi estimatori. Nelle scorse settimane sarebbe stato effettuato anche un sondaggio da parte del Como, mentre sul giocatore rimangono vivi interessamenti provenienti dalla Turchia e dall’Inghilterra.

La trattativa deve ancora essere approfondita, ma l’interesse è concreto. La Lazio ha individuato in Franjo Ivanovic un possibile rinforzo per il presente e il futuro e spera di ottenere l’apertura del Benfica al prestito. Le prossime giornate serviranno per capire se esistano le condizioni per avanzare. Intanto il nome del croato entra con forza nel mercato biancoceleste.