Becker è il nuovo nome che circola in casa Lazio, chi è il talento dello Schalke seguito da Lotito e Fabiani

Becker piace molto alla Lazio, nuova opportunità per la fascia sinistra dalla Germania: tutti i dettagli sul nuovo obiettivo biancoceleste

La Lazio continua a cercare profili giovani sui quali investire e avrebbe inserito nella propria lista Vitalie Becker, terzino sinistro classe 2005 dello Schalke 04. Secondo quanto emerso nella giornata di oggi il club biancoceleste sta seguendo con attenzione il giocatore, il cui contratto con la società tedesca scadrà il 30 giugno 2027.

La situazione contrattuale può trasformarlo in un’occasione, immediatamente oppure in prospettiva. Lo Schalke dovrà infatti scegliere se procedere con il rinnovo o valutare una cessione per evitare di perderlo successivamente a parametro zero in quanto l’arrivo di Robin Gosens dalla Fiorentina, inizialmente in prestito, potrebbe inoltre ridurre lo spazio a disposizione del giovane laterale.

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Becker: chi è il classe 2005 dello Schalke?

Nato a Bottrop il 3 marzo 2005, Becker è alto 179 centimetri e ricopre principalmente il ruolo di terzino sinistro. È cresciuto quasi interamente nella prestigiosa Academy dello Schalke: entrato nel club nel 2013, quando militava nell’Under 9, ha completato tutto il percorso fino alla prima squadra.

Il debutto tra i professionisti è arrivato nell’agosto 2025 contro l’Hertha Berlino. Durante l’ultima stagione ha raccolto 21 presenze in campionato, mettendo a referto 2 gol e un assist e contribuendo alla promozione dello Schalke in Bundesliga. Ha inoltre rappresentato la Germania nelle selezioni Under 17, Under 19 e Under 20.

Quali sono le sue caratteristiche e i suoi punti di forza

Becker è un laterale dinamico, portato ad accompagnare l’azione e a offrire ampiezza sulla corsia. La formazione ricevuta nello Schalke gli ha permesso di sviluppare una discreta disciplina tattica, alla quale abbina velocità e capacità di inserirsi negli spazi.

I numeri realizzativi ottenuti nella sua prima vera stagione con i professionisti mostrano anche una certa predisposizione offensiva. Non sarebbe ancora un giocatore completamente formato, ma un elemento da sviluppare gradualmente e sul quale costruire un investimento di prospettiva.

La sua crescita è stata rallentata da un problema al ginocchio riportato a gennaio. Dopo circa tre mesi di stop, il terzino è rientrato completamente negli allenamenti collettivi all’inizio di aprile. La tenuta fisica rappresenterebbe dunque uno degli aspetti da approfondire prima di un eventuale affondo.

Concorrenza già elevata a Formello

L’eventuale arrivo di Becker dovrebbe essere valutato anche considerando l’attuale composizione della rosa; sulla fascia sinistra Gattuso può già contare su Nuno Tavares, Alfonso Pedraza e Luca Pellegrini.

Il tedesco rappresenterebbe quindi soprattutto un investimento per il futuro, a meno che il mercato in uscita non modifichi le gerarchie. La trattativa non appare semplice, ma la scadenza del 2027 e la concorrenza di Gosens possono aprire uno spiraglio. La Lazio osserva: Becker è giovane, conosce già il calcio professionistico e può diventare un’occasione da cogliere alle condizioni giuste.