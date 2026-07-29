Füllkrug rimane nel mirino della Lazio, occasione di mercato per il reparto offensivo di Gattuso in vista della prossima stagione?

La Lazio continua a cercare il centravanti da consegnare a Gennaro Gattuso. Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore ai biancocelesti sarebbe stato proposto Niclas Füllkrug, attaccante rientrato al West Ham dopo il prestito al Milan. Il tedesco sarebbe disposto a ridurre sensibilmente l’attuale ingaggio da circa 3,5 milioni di euro pur di tornare a giocare in Italia, ma finora il club capitolino non avrebbe approfondito la possibilità.

Il nuovo numero nove rappresenta una delle principali richieste dell’allenatore, insieme all’arrivo di un altro difensore centrale. La rosa appare ancora incompleta e il reparto avanzato non offre sufficienti garanzie in vista della nuova stagione.

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Serve un centravanti classico per Gattuso

Füllkrug, 33 anni, possiede le caratteristiche del riferimento offensivo tradizionale: forte fisicamente, sa giocare spalle alla porta e può offrire una presenza costante dentro l’area di rigore. Un profilo differente rispetto agli altri attaccanti attualmente presenti a Formello e potenzialmente utile per valorizzare gli inserimenti degli esterni e dei centrocampisti.

La ricerca di un nuovo attaccante è legata anche al futuro di Petar Ratkov. Il centravanti non avrebbe convinto pienamente durante i primi mesi in biancoceleste e potrebbe partire anche attraverso un prestito con diritto di riscatto. Il suo acquisto è costato ben 13 milioni di euro, ma il poco spazio trovato rende ora complicato recuperare immediatamente l’investimento e, per questo, le trattative stanno andando a rilento.

Gimenez resta il sogno di Gattuso

Il profilo preferito da Gattuso sarebbe ancora Santiago Gimenez. L’attaccante del Milan, però, viene valutato circa 21 milioni di euro e i rossoneri devono evitare una minusvalenza. La Lazio potrebbe ragionare soltanto su un prestito con diritto di riscatto, mentre un obbligo sarebbe difficilmente sostenibile.

L’operazione potrebbe diventare percorribile soltanto nelle ultime settimane di agosto e a condizioni particolarmente favorevoli. Nel frattempo Füllkrug resta una proposta sul tavolo: un’occasione da valutare per dare finalmente a Gattuso quel centravanti di peso che continua a mancare.