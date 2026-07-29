Mattei boccia il mercato della Lazio: «Mancano troppe cose, nessuno vuole venire. Ratkov? Venderlo è difficile»

Mattei ha analizzato le difficoltà della rosa biancoceleste sul calciomercato e ad impostare la prossima stagione: il punto

Nel consueto intervento ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha tracciato un quadro particolarmente critico della situazione della Lazio in quanto si è soffermato sulle difficoltà nel cedere Petar Ratkov, sulle lacune ancora presenti nella rosa di Gennaro Gattuso e sul ridimensionamento tecnico registrato dopo le ultime operazioni di mercato.

Secondo il giornalista, la dirigenza biancoceleste avrebbe bisogno di intervenire in diversi reparti, ma le difficoltà nel trovare una sistemazione ai calciatori considerati sacrificabili starebbero rallentando ogni possibile movimento in entrata.

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Tutte le dichiarazioni di Mattei

LA DIFFICILE CESSIONE DI RATKOV – «Vendere Ratkov è difficile, perché pagare la stessa cifra per la quale è stato acquistato per un giocatore che non ha mai giocato è complicato. Di centravanti ce ne vogliono almeno 2, le società ne hanno anche tre di attaccanti. Vendere Ratkov è una teoria ma la pratica è più difficile».

LE LACUNE DELLA ROSA – «In difesa la Lazio deve adattare Marusic al centro come ricambio, anche lui in un’idea di Lazio ambiziosa lo vedo come un ricambio. Per il resto manca anche un trequartista, mancano troppe cose anche a livello di campo per la Lazio. Al centro della difesa abbiamo solo Provstgaard e Doekhi, a sinistra Tavares sembra essere un po’ scontento. Riguardo il palleggio non abbiamo un portiere bravo con i piedi».

I PROBLEMI TATTICI DELLA LAZIO – «In amichevole la Lazio ha giocato 4-3-3 e nel secondo tempo 4-2-3-1. Come la metti la metti manca un centrocampista perché nel 4-3-3 mancherebbe un interno di centrocampo e nel 4-2-3-1 mancherebbe un trequartista. Ad oggi le riserve di ieri sono i titolari di oggi e questo fa capire il clamoroso ridimensionamento tecnico».

IL MERCATO BLOCCATO – «Il mercato ad oggi è bloccato perché la Lazio i gioielli li ha venduti, forse potrebbe vendere Taylor ma sarebbe troppo. Per caratteristiche, età e ingaggio il resto sono giocatori invendibili, perché questi giocatori te li chiedono squadre medio basse che non possono permettersi quell’ingaggio. La realtà di oggi è che nessuno vuole venire alla Lazio».

Il mercato resta il nodo principale della Lazio

L’analisi di Mattei evidenzia una rosa ancora incompleta e con poche possibilità di finanziare nuovi investimenti attraverso le cessioni. La difesa avrebbe bisogno di un altro centrale, mentre a centrocampo mancherebbe un elemento capace di adattarsi ai diversi sistemi provati da Gattuso.

Anche l’attacco continua a rappresentare un problema. La possibile partenza di Ratkov appare complicata, ma la Lazio avrebbe comunque bisogno di almeno un nuovo centravanti. Il mercato biancoceleste resta quindi condizionato dalle uscite e dalla difficoltà di trovare acquirenti disposti a sostenere valutazioni e ingaggi dei giocatori presenti in rosa.