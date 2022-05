Piscedda: «Europa League? La Lazio ci va di sicuro!»

L’ex biancoceleste Piscedda ha parlato delle chance della Lazio di qualificarsi alla prossima Europa League

Massimo Piscedda, storico ex calciatore biancoceleste, ai microfoni di Radiosei ha parlato delle chance della Lazio di qualificarsi alla prossima Europa League.

CHANCE EUROPA LEAGUE – «Secondo me la Lazio in Europa League va sicuramente, bastano tre punti tra Juve e Verona. La ritengo una qualificazione fatta, dopodiché bisognerà programmare il futuro. Anche nel caso in cui la Lazio perdesse a Torino, poi battendo l’Hellas sarebbe dentro. Anche se facesse un punto con il Verona, servirebbero altri incroci negativi delle altre. Certo che ripensandoci, il Verona lo scorso anno all’ultima giornata non ha permesso al Napoli di andare in Champions (ride, ndr)».