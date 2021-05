Pirlo, la sua lettera alla Juve come risposta a tutte le critiche

Andrea Pirlo ha salutato la Juve con una bellissima lettera d’addio in cui spiega sensazioni e sentimenti del suo primo anno da allenatore

Una lettera d’amore per la sua Juve: così Andrea Pirlo ha voluto salutare il club che gli donò seconda vita da calciatore e gli ha concesso l’onore dei primi vagiti da tecnico. Onori ma al contempo oneri e responsabilità, contro cui l’ex fuoriclasse del centrocampo ha dovuto alzare bandiera bianca.

Non per volontà sua, chiaramente, considerato “un finale che non mi aspettavo” a sottintendere la logica delusione e più di una punta d’amarezza. Ma è la vita crudele degli allenatori, a respirare altari e polveri in dettagli di tempo spesso velocissimi. Contrappeso per la disillusione, ecco anche però l’orgoglio.

L’orgoglio di chi difende a spada tratta la propria scelta con quel “non ho mai pensato al rischio che correvo, sebbene fosse abbastanza evidente” o con l’altrettanto significativo “se dovessi tornare indietro rifarei esattamente la stessa scelta”. Ma anche la consapevolezza di chi, in barba a qualsiasi altra credenza popolare, ha “raggiunto gli obiettivi che mi erano stati chiesti”.

