Pippo Inzaghi: «Roma e Lazio giocano il miglior calcio in Italia»

A due giorni dalla sfida tra Benevento e Roma, Pippo Inzaghi ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa

Pippo Inzaghi ha presentato la gara del Vigorito – tra Benevento e Roma – di domenica sera, durante la canonica conferenza stampa. Ecco le sue parole:

«Serve la partita perfetta, sperando che loro non siano al massimo. Apprezzo molto Fonseca, un ottimo allenatore. Roma e Lazio giocano il miglior calcio in Italia, davanti hanno un potenziale stratosferico e non possiamo sbagliare nulla. All’andata, però, per settanta minuti li abbiamo messi in grossa difficoltà e potevamo anche andare in vantaggio. Non vediamo l’ora di scendere in campo per vivere questa gara ricca di emozioni».