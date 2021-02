Benevento, Inzaghi: «Sovvertiamo i pronostici come contro Lazio e Juve»

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli: ecco le parole del tecnico dei sanniti

BATTERE UNA BIG – «È quasi impossibile, è necessario metterselo bene in testa. A me interessa vedere un Benevento coraggioso, propositivo, che vuole sovvertire i pronostici che ti danno perdente alla vigilia come poteva essere contro Roma, Juventus e Lazio. In questi casi il risultato è relativo, a me preme che la mia squadra faccia ciò che proviamo in allenamento e onori la maglia come ha sempre fatto».