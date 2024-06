Pioli, CLAMOROSA ipotesi nel futuro dell’ex Lazio! Destinazione a sorpresa, notizia da non credere

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Stefano Pioli è uno dei tre candidati per diventare il nuovo allenatore dell’Al Ittihad, visto l’addio di Marcelo Gallardo.

🚨🟡⚫️ EXCL: Stefano Pioli, one of the three main options to be new Al Ittihad manager.

Al Ittihad are discussing three candidates and Pioli has been included in the shortlist after leaving AC Milan.

↪️🇦🇷 Marcelo Gallardo will leave Al Ittihad. pic.twitter.com/zDU990XmAG

