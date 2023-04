Pioli: «Ci davano inizialmente per sfavoriti ma alleno un gruppo...»

Pioli, il tecnico milanista festeggia la qualificazione ottenuta contro il Napoli nonostante il pari di ieri sera

Ai microfoni di Mediaset ha parlato Stefano Pioli, il quale commenta a caldo la qualificazione del Milan contro il Napoli

PAROLE – Ci davano tutti per sfavoriti ma alleno un gruppo con un grande cuore. Qualificazione voluta e meritata, complimenti ai miei ragazzi. Derby in semifinale contro l’Inter? A stasera sembrerebbe così, saranno altri due scontri bellissimi, stimolanti e difficilissimi. Abbiamo fatto tanto e non vogliamo fermarci