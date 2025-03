Pinzi: «La Lazio la vedo un po’ in fase calante, nelle...»

Le parole di Giampiero Pinzi, ex centrocampista dell’Udinese, sulla sfida di questa sera contro la Lazio

Giampiero Pinzi, ex centrocampista dell’Udinese, ha parlato al Messaggero Veneto in vista della sfida di questa sera contro la Lazio.

LAZIO IN DIFFICOLTÀ, L’UDINESE PUÒ APPROFITTARNE – «L’Udinese avrà una gran bella occasione perché mi immagino una Lazio stanca».

CALENDARIO LAZIALE E STATO DI FORMA – «Sì, ma non solo, perché la Lazio la vedo un po’ in fase calante e nelle ultime partite ha fatto fatica, come a Milano dove è stato il Milan ad agevolare il successo della squadra di Baroni».

IL PESO DELLA VITTORIA CONTRO IL VIKTORIA PLZEN – «È stata una grande vittoria per la Lazio, ma più delle due espulsioni credo che la fatica si sia fatta sentire per il campo che era in pessime condizioni. Giocare su certi terreni e al giovedì in coppa, in una eliminatoria, toglie molte energie e recuperare le forze in soli tre giorni non è semplice. Ci sono quindi più fattori che possono penalizzare la Lazio, non ultimo l’assenza di Castellanos che è un riferimento importante, e il possibile turnover per la partita di ritorno di giovedì col Viktoria Plzen».

L’UDINESE PUÒ ESSERE UN PERICOLO PER LA LAZIO – «Assolutamente, soprattutto perché i bianconeri stanno molto bene e giocano spensierati. L’Udinese si presenterà a Roma a vele spiegate con la salvezza già in tasca».