Tiago Pinto scherza sul futuro: «Lazio? Rispondo così». Le parole sui biancocelesti dell’ex direttore sportivo della Roma

Tiago Pinto, ex direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha parlato del suo futuro. Queste le sue parole sulla Lazio:

PAROLE – «Se accetterei l’incarico di un altro club italiano? Sì, ovviamente non in ogni club, tipo la Lazio (ride, ndr.). Ho imparato tanto in Italia, ho avuto il piacere di imparare da grandi direttori sportivi come Ausilio, Massara, Rossi e Corvino. Non si sa mai, magari un giorno tornerò a lavorare in Italia.»