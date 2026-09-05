Palmieri sulla cessione di Pinamonti: «Trattativa impegnativa ma è andato in un club importante»

Palmieri torna sulla cessione di Pinamonti alla Lazio: le considerazioni del direttore sportivo del Sassuolo sul centravanti

La cessione di Andrea Pinamonti alla Lazio è stata una delle operazioni più importanti del mercato del Sassuolo. A tornare sull’affare è stato il direttore sportivo neroverde Francesco Palmieri, intervenuto in conferenza stampa per analizzare il lavoro svolto dal club durante la sessione di trasferimenti.

L’attaccante, reduce da una stagione da protagonista con la maglia del Sassuolo, ha rappresentato uno dei giocatori di maggiore valore della rosa emiliana. Il suo passaggio alla Lazio ha aperto un nuovo capitolo della sua carriera e ha permesso alla società neroverde di completare un’operazione significativa.

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Le parole di Palmieri sul trasferimento alla Lazio

PINAMONTI ALLA LAZIO – «Tutte le trattative hanno delle difficoltà, è normale che parliamo di loro due che sono due giocatori di prima fascia. Sono state trattative impegnative ma abbiamo cercato di fare il meglio per la società e per i ragazzi perché loro sono andati in due club importanti».

SOSTENIBILITÀ – «Anche con Moro, Iannoni, abbiamo cercato anche di fare le cose in una certa maniera per dare sostenibilità al lavoro da fare per una società di calcio e penso che in futuro si debba pensare sempre a questo perché le proprietà hanno grandissimo impegno sotto l’aspetto economico e ci vuole grande rispetto per loro».

La Lazio è una nuova sfida per l’attaccante

Con il trasferimento alla Lazio, Pinamonti si prepara ora ad affrontare una nuova esperienza in una squadra con ambizioni importanti dove sarà chiamato a confermare le qualità mostrate nell’ultima stagione e a diventare una risorsa importante per il reparto offensivo biancoceleste.

Il Sassuolo, invece, considera la cessione parte di un percorso volto a mantenere equilibrio tra risultati sportivi, valorizzazione dei talenti e solidità economica. Le parole di Palmieri confermano la volontà del club di gestire ogni operazione con attenzione, anche quando si tratta di salutare giocatori di prima fascia come nel caso del nuovo attaccante dei capitolini.