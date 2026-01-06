Pinamonti Lazio, attaccante proposto ai biancocelesti! Le novità - Lazio News 24

Calciomercato
Pinamonti Lazio, attaccante proposto ai biancocelesti! Le novità
Pinamonti Lazio, l’attaccante del Sassuolo sarebbe stato proposto ai biancocelesti ma la risposta è stata chiara: i dettagli
Il mercato di gennaio entra nella sua fase caldissima e la Lazio si muove con estrema cautela per non alterare gli equilibri dello spogliatoio. L’obiettivo della dirigenza capitolina, di concerto con il tecnico Maurizio Sarri, è quello di puntellare la rosa per affrontare al meglio una seconda parte di stagione che si preannuncia infuocata tra impegni di campionato ed Europa. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una smentita importante su uno dei nomi accostati con più insistenza ai colori biancocelesti.
Il no definitivo della Lazio a Pinamonti: i dettagli del rifiuto
Nonostante i rumors che si sono rincorsi con frequenza, l’affare che avrebbe dovuto portare Andrea Pinamonti alla corte del tecnico biancoceleste è ufficialmente naufragato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, il centravanti sarebbe stato proposto nuovamente dal Sassuolo alla dirigenza della Lazio tramite i propri intermediari. Tuttavia, la risposta del club è stata gelida: il profilo dell’attaccante non è mai stato realmente preso in considerazione per il progetto tattico attuale.
Le strategie tattiche per la Lazio di Sarri tra attacco e mercato
La scelta di scartare la pista Pinamonti non è casuale, ma figlia di una visione tecnica ben precisa. Il club capitolino sta cercando un profilo che possa integrarsi perfettamente con i movimenti richiesti da Maurizio Sarri, prediligendo forse un attaccante più mobile o un esterno d’attacco capace di adattarsi al ruolo di “falso nueve” in caso di necessità.
LEGGI ANCHE: Rinnovo Basic: accordo trovato tra la Lazio e il suo agente! Scadenza fissata al 2030
News
Fabbian Lazio, anche il Como sulle tracce del classe 2003! Ecco cosa filtra
Fabbian Lazio, anche il Como segue il centrocampista classe 2003 in uscita dal Bologna: concorrenza in vista? Le ultime Il...
Pinamonti Lazio, attaccante proposto ai biancocelesti! Le novità
Pinamonti Lazio, l’attaccante del Sassuolo sarebbe stato proposto ai biancocelesti ma la risposta è stata chiara: i dettagli Il mercato...
Rinnovo Basic: accordo trovato tra la Lazio e il suo agente! Scadenza fissata al 2030
Rinnovo Basic, è stata trovata l’intesa tra le parti per estendere la durata dell’accordo tra la Lazio ed il centrocampista....