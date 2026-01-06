Pinamonti Lazio, attaccante proposto ai biancocelesti! Le novità - Lazio News 24

Pinamonti Lazio, l’attaccante del Sassuolo sarebbe stato proposto ai biancocelesti ma la risposta è stata chiara: i dettagli

Il mercato di gennaio entra nella sua fase caldissima e la Lazio si muove con estrema cautela per non alterare gli equilibri dello spogliatoio. L’obiettivo della dirigenza capitolina, di concerto con il tecnico Maurizio Sarri, è quello di puntellare la rosa per affrontare al meglio una seconda parte di stagione che si preannuncia infuocata tra impegni di campionato ed Europa. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una smentita importante su uno dei nomi accostati con più insistenza ai colori biancocelesti.

Il no definitivo della Lazio a Pinamonti: i dettagli del rifiuto

Nonostante i rumors che si sono rincorsi con frequenza, l’affare che avrebbe dovuto portare Andrea Pinamonti alla corte del tecnico biancoceleste è ufficialmente naufragato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, il centravanti sarebbe stato proposto nuovamente dal Sassuolo alla dirigenza della Lazio tramite i propri intermediari. Tuttavia, la risposta del club è stata gelida: il profilo dell’attaccante non è mai stato realmente preso in considerazione per il progetto tattico attuale.

Le strategie tattiche per la Lazio di Sarri tra attacco e mercato

La scelta di scartare la pista Pinamonti non è casuale, ma figlia di una visione tecnica ben precisa. Il club capitolino sta cercando un profilo che possa integrarsi perfettamente con i movimenti richiesti da Maurizio Sarri, prediligendo forse un attaccante più mobile o un esterno d’attacco capace di adattarsi al ruolo di “falso nueve” in caso di necessità.

