Sospiro di sollievo per Gattuso! Pinamonti ha recuperato e sarà titolare contro il Milan

Buone notizie verso il Milan: Andrea Pinamonti torna a disposizione e si prende la maglia dal 1′ minuto

Arrivano notizie estremamente confortanti dall’infermeria per la compagine biancoceleste in vista del super impegno della quarta giornata di campionato. Come riportato nell’edizione odierna dal quotidiano Il Corriere dello Sport, la caviglia destra dell’attaccante Andrea Pinamonti non desta particolari preoccupazioni nello staff medico della Lazio, trattandosi unicamente di una forte contusione rimediata nei minuti scorsi. Il problema fisico, che aveva costretto il centravanti a lasciare anzitempo il rettangolo verde nel corso della precedente trasferta, è già ampiamente alle spalle, al punto che il giocatore aveva potuto svolgere un lavoro parzialmente in campo già nella mattinata di ieri, confermando una tempistica di recupero da record.

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Le condizioni fisiche di Andrea Pinamonti e la gestione della Lazio

Il ragazzo avrà a disposizione le ultime due sedute di allenamento collettivo agli ordini del tecnico per testare la tenuta atletica e blindare una maglia da titolare al centro del tridente offensivo. Dopo l’esordio avvenuto a gara in corso con la maglia del Genoa e la successiva prima apparizione dal primo minuto a Udine, l’attaccante punta dritto a una notte da protagonista.

La sfida col Milan e le ambizioni di Andrea Pinamonti all’Olimpico

Il test severo in programma sabato nella prestigiosa cornice dello stadio Olimpico contro il Milan rappresenta il palcoscenico ideale per cercare la prima grande gioia in maglia biancoceleste. Andrea Pinamonti vuole ripagare la fiducia dello staff e trascinare la Lazio verso successi consecutivi in questo avvio di Serie A. Il campo emetterà il verdetto definitivo, ma la determinazione del bomber appare totale per sbloccarsi proprio nella notte più importante della stagione.