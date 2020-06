Serie A, Piccinini: «Blocco retrocessioni? Senza rispetto per il Benevento»

Sandro Piccinini, noto telecronista, ha commentato aspramente la proposta del blocco delle retrocessioni in Serie A

Alcuni presidenti di Serie A hanno proposto, in caso di nuovo stop del campionato per colpa di nuovi contagi, di congelare tutto, comprese le retrocessioni.

Il telecronista Sandro Piccinini non ha digerito la questione e lo ha fatto notare su Twitter: «Il patetico tentativo di alcuni Presidenti di chiedere il blocco delle retrocessioni in caso di stop al campionato non andrà in porto. Ma il solo fatto di averci provato è una mancanza di rispetto per chi la promozione l’ha già meritata in campo: il Benevento di Pippo Inzaghi».

