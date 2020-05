Serie A, Pezzella: «Ripartire solo quando il rischio sarà azzerato»

Il difensore argentino della Fiorentina, in una diretta Instagram, ha parlato della ripresa degli allenamenti

German Pezzella, capitano della Fiorentina, nel corso di una diretta Instagram, ha detto la sua riguardo la ripresa degli allenamenti per le squadre di Serie A. Ecco le sue parole:

«Dal 18 maggio riprenderemo gli allenamenti di squadra ma dovremo stare in albergo, perché non possiamo tornare a casa. Vogliamo ripartire tutti, però è giusto farlo in sicurezza, quando il rischio sarà azzerato».