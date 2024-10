Petrucci (Sky): «Mi aspetto un segnale da Tchaouna. Oggi vedremo cosa può dare Dele-Bashiru»

Matteo Petrucci, noto giornalista di Sky, ha parlato così del match di Europa League di questa sera tra Twente e la Lazio di Marco Baroni

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Matteo Petrucci ha parlato così del match di questa sera tra Twente e Lazio:

PAROLE – «Mi aspetto delle risposte da alcuni giocatori. Gigot non l’abbiamo ancora visto, vediamo quanto può essere utile alla causa. Dele-Bashiru va formato in quel ruolo davanti la difesa, ce lo aspettavamo perché Baroni ne aveva parlato. Non mi aspetto una partita da 8 ma stasera capiremo se quello è un ruolo che può fare. Non è facile cambiarlo spesso, lui ha fatto vedere le cose migliori da trequartista, ma con Guendouzi rimasto a Roma e Rovella non al 100% chi poteva giocare? Da Tchaouna mi aspetto un segnale, ha delle attenuanti però è chiaro che ci si aspetta qualcosa in più. Lo stadio sarà un fattore, dare risposte in un ambiente non facile è importante. Il Twente ha perso poche volte in casa negli ultimi 2 anni e quindi sarà un bel banco di prova».