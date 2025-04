Petrucci: «Giovedì dovrebbe giocare Provedel, ma c'è in atto una riflessione. Mandas...»

Le parole di Petrucci in vista della partita di giovedì della Lazio in Europa League. Ecco le sue riflessioni

Le parole di Matteo Petrucci a Radio Laziale in vista degli impegni della Lazio.

PAROLE– «Giovedì dovrebbe giocare Provedel, la decisione di Baroni era questa, ma mentirei se dicessi che non c’è in atto una riflessione, perché comunque quando Mandas è stato chiamato in causa ha sempre fatto molto bene. Ad oggi direi Provedel, perché queste sono le gerarchie, vediamo se cambia qualcosa da qui a giovedì. Mandas dà assolutamente garanzie, lo si è visto a Bergamo. Provedel per la squadra, piaccia o no, rimane un punto di riferimento molto importante. I numeri sono assolutamente dalla parte del greco, nulla toglie che le gerarchie possano cambiare »

SFIDA COL BODO– «Dele-Bashiru o Pedro come sottopunta a Bodo? Credo che parta Pedro. Nella testa dell’allenatore ci sono stati sette cambi da Torino ad Atalanta, me ne aspetto altri sei o sette pensando al Bodo e quindi credo che sarà Pedro. Credo ancora con Dia. Castellanos no, almeno dall’inizio, almeno questa era un po’ la scelta che era stata fatta. Quindi la corsa è a due, per i ruoli centravanti con Dia favorito e Pedro alle sue spalle. Dele-Bashiru è un’opzione in più che può essere utilizzata anche poi sulla mediana, perché poi a livello di giocatori da schierare davanti alla difesa di centrocampisti non hai Belahyane, non c’è Rovella che è squalificato; quindi, tu ne hai due che andranno in campo sicuramente che sono Guendouzi e Vecino, e poi di fatto hai un solo cambio e Dele-Bashiru può essere il cambio da utilizzare a centrocampo »