Petrucci: «Lazio? Se batti due volte il Napoli non è un dettaglio. Tutta la squadra sta raggiungendo un livello elevato»

Le parole di Matteo Petrucci a Sky sulla partita andata in scena ieri al Maradona tra Lazio e Napoli

PAROLE– «Non so quale può essere l’obiettivo, anche se Baroni ha ripetuto che la Lazio è una squadra ambiziosa. Se batti due volte il Napoli nel giro di quattro giorni, schierando due squadre diverse, non è un dettaglio. Per una squadra che ha vinto 15 partite su 21 totali, offrendo sempre un ottimo rendimento, è chiaro che gli obiettivi possono davvero cambiare. E poi c’è un aspetto fondamentale: tutta la squadra sta raggiungendo un livello elevato »