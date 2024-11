Petrucci: «La Lazio sta correndo. Baroni non vuole lasciare indietro nessuno»

Le parole del giornalista, Matteo Petrucci, sulla Lazio di Baroni. Ecco cosa ha detto

Matteo Petrucci, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale. Ha parlato di Lazio-Cagliari. Ecco di seguito le sue parole

PAROLE– «Mi aspetto Lazzari e Pellegrini con Gila e Romagnoli al centro, mi baso sulle prove di ieri. Guendouzi non è al 100% ma dovrebbe esserci. Mi tengo un jolly su Zaccagni, credo giocherà Noslin ma Baroni ancora deve decidere. Dia e Taty coppia davanti e Isaksen a destra. La panchina poi mi sembra ben assortita. Arbitri? Tutto è migliorabile, questo ci raccontano gli errori di questa prima parte. Il cambio di regolamento non dipende solo dalle istituzioni italiane, è un percorso lungo. Castrovilli? Me lo aspettavo titolare stasera, però se Guendouzi e Rovella stanno meglio ci sta che giochino loro. La Lazio sta correndo, lui fisicamente sta un po’ indietro, anche se migliora. Baroni non vuole lasciare indietro nessuno, ma è charo che ci sono giocatori che stanno meglio fisicamente. Poi non c’è ancora chiarezza sul suo ruolo, oltre al fatto che ci sono giocatori davanti che stanno rendendo alla grande. Turnover? Ci saranno turnazioni nelle prossime gare. Dia e Castellanos non le giocheranno tutte insieme. Così anche Guendouzi non giocherà con Cagliari, Porto e Monza. Continuerà a ruotare 5-6 giocatori a partita come ha fatto fino ad ora. Tchaouna non l’ho visto serenissimo, credo si aspettasse di giocare a Como, ma è una mia sensazione. Il gol è un segnale positivo. Pellegrini farà come Tavares? Non credo cambierà il disegno tattico, Tavares non ha eguali quest’anno ma penso che l’italiano non lo farà rimpiangere. Baroni ha fiducia nella squadra che risponde con le prestazioni. Lo dimostrano le statistiche, il gruppo è coinvolto e così rende al meglio ».