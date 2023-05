Petkovic: «Sarri-Tare? Ho letto delle loro frizioni ma preferisco non commentare»

Petkovic, l’ex tecnico biancoceleste in occasione della ricorrenza del 26 maggio, ha parlato delle frizioni tra Sarri e Tare

In occasione della ricorrenza del 26 Maggio, ossia la festa della Coppa Italia ottenuta dalla Lazio contro la Roma, ha parlato Petkovic che rilascia queste parole

FRIZIONI TARE-SARRI – Ho letto qualcosa sulle frizioni fra lui e Sarri ma preferisco non commentare. Posso solo dire che è un grande professionista e ha avuto tanti meriti per l’evoluzione mostrata dalla squadra in questi anni. Secondo me va allargata la rosa con giocatori di grande qualità. Vogliono sempre vincere, non si accontentano di quattro o cinque risultati buoni. Ogni giorno pretendono di più e trasmettono la mentalità vincente al resto dei compagni