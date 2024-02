Petkovic, l’ex allenatore della Lazio torna in panchina dopo il Bordeaux e guiderà la nazionale algerina: i dettagli

Vladimir Petkovic torna in panchina e lo farà guidando l’Algeria. A confermare la notizia è la nazionale algerina, che consentirà all’ex Lazio di rimettersi in gioco dopo l’esperienza in Francia alla guida del Bordeaux che si è conclusa nel Febbraio del 2022. Il tecnico aveva guidato anche la Svizzera.