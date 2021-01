Pessina: «Siamo al livello delle big. Possiamo raggiungere ogni traguardo»

Matteo Pessina parla della sua Atalanta e degli obiettivi che il club bergamasco ha tra campionato e altre competizioni

Sulle pagine di Sportweek, Matteo Pessina ha parlato della sua Atalanta e degli obiettivi che il club bergamasco ha.

QUARTO POSTO O QUARTI DI CHAMPIONS – «Voglio credere che possiamo tagliare entrambi i traguardi. Ce la possiamo fare e nel dirlo non mi nascondo. Quando affronti Milan, Inter o Juve e ti accorgi di essere al loro livello, perché non devi pensare di potertela giocare fino in fondo?».