Peruzzi: «Lotito? Sono andato via in pace. Lui ha il suo carattere, ma pure io. È finita. Giusto così»

Angelo Peruzzi a Il Corriere della Sera, ha ripercorso tutta la sua carriera da calciatore, l’ex portiere ha parlato anche del suo arrivo alla Lazio nel 2000

Angelo Peruzzi ha parlato ai taccuini de Il Corriere della Sera. L’ex portiere ha parlato anche del suo arrivo alla Lazio nel 2000: “Come potevo dire di no. Sono stato benissimo, anche se poi il club fallì e Lotito ci spalmò i contratti. Ma ero sereno. Stavo bene”.

Dopo la fine della carriera di giocatore Peruzzi ha iniziato a ricoprire un ruolo da dirigente e collaboratore, anche alla Lazio come team manager: “Era bello fare da unione tra la squadra e la società”, ha spiegato. Alcune voci dicono che il suo addio sia arrivato a causa di alcune ‘ostilità’ con il presidente Lotito, ma non è stato così: “Sono andato via in pace. Lui ha il suo carattere, ma pure io: permaloso, tanto. E capoccione, testardo. È finita. Giusto così”, ha concluso