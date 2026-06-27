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Peruzzi e Lazio sempre più vicini! Ruolo da direttore tecnico per l’ex portiere: le ultime
Si profila un ruolo da direttore tecnico per Angelo Peruzzi, per cui è pronto un contratto annuale con deroghe precise. Le ultime
L’aria di Formello profuma nuovamente di storia. La Lazio si prepara ad accogliere a braccia aperte una delle figure più amate e rispettate del suo recente passato. Come riportato da Il Messaggero, il club biancoceleste è vicinissimo a definire il ritorno in società di Angelo Peruzzi, pronto a rivestire il ruolo chiave di direttore tecnico.
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Il piano di Lotito per Peruzzi
Il cinquantaseienne ex portiere ha già avuto un incontro positivo con il presidente Claudio Lotito, manifestando la totale disponibilità a sposare nuovamente la causa laziale. Per Peruzzi è pronto un contratto annuale con deleghe precise all’interno dell’organigramma. Manca soltanto l’ultimo via libera definitivo del patron per sancire la fumata bianca di un accordo fortemente voluto da entrambe le parti.
Il ruolo nello spogliatoio
La scelta non è affatto casuale. Dopo sette stagioni a difesa della porta e un’esperienza come club manager tra il 2016 e il 2021, Angelo Peruzzi conosce alla perfezione le dinamiche interne all’ambiente capitolino. Il suo compito sarà quello di fare da collante e punto di riferimento assoluto tra la squadra e la dirigenza, una figura di garanzia che non si occuperà dei rapporti con la tifoseria ma della gestione quotidiana del gruppo.
La spinta di Gattuso
A spingere con forza per questa soluzione è stato anche il nuovo allenatore Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese ha richiesto espressamente una figura carismatica, esperta e già inserita nell’universo biancoceleste per blindare lo spogliatoio. Il legame tra il mister e lo stesso Angelo Peruzzi potrebbe rivelarsi l’arma vincente per la nuova stagione biancoceleste.
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