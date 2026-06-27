Campionato
Gila, è duello tra Atalanta e Napoli! La “Dea” punta sul fattore Sarri, ma gli azzurri non mollano
Gila, è duello sul mercato tra Atalanta e Napoli per assicurarsi il difensore spagnolo! La “Dea” potrebbe approfittare del fattore Sarri
Il mercato estivo entra nel vivo con un infuocato testa a testa tra Napoli e Atalanta. L’oggetto del desiderio è il difensore spagnolo Mario Gila, ormai al centro di una vera e propria telenovela. Le recenti dichiarazioni della Lazio sulla presunta incedibilità del giocatore fanno parte del classico gioco delle parti. Con il contratto in scadenza tra un anno, i biancocelesti rischiano seriamente di perderlo a parametro zero.
Ultimissime Lazio LIVE: anche l’Atalanta punta Gila. Le parole del Ds Fabiani
L’offerta shock dell’Atalanta per Mario Gila
Come riportato da Alfredopedulla.com, la “Dea” è pronta a fare sul serio per assicurarsi il centrale. Il profilo dello spagnolo piace moltissimo a Bergamo e, nonostante una fuga di notizie dei giorni scorsi che ha creato qualche piccolo ostacolo, il difensore non chiude affatto le porte ai nerazzurri. A favorire l’operazione c’è anche il legame con Maurizio Sarri. Il club nerazzurro è pronto a mettere sul piatto un’offerta che, con i bonus, potrebbe sfondare il muro dei 20 milioni di euro, cifra che farebbe vacillare la dirigenza laziale.
La strategia del Napoli per Gila
I partenopei non restano a guardare e hanno già mosso passi importanti. Il club azzurro ha da tempo un accordo di massima con l’entourage dello spagnolo per un contratto quinquennale da oltre 3 milioni di euro a stagione. Sul fronte cartellino, l’offerta attuale è di 15 milioni di euro più bonus, con la disponibilità a inserire una contropartita tecnica a scelta tra Rafa Marin e Lucca.
Chi vincerà il duello per Mario Gila?
La palla passa ora al Napoli, chiamato a un rilancio economico per pareggiare o superare la sponda bergamasca. Il braccio di ferro è totale: la sensazione è che i prossimi giorni saranno decisivi per capire chi riuscirà a strappare il sì definitivo della Lazio.
News
Amichevoli Lazio, si vanno definendo gli incontri estivi! Gli aggiornamenti
Amichevoli Lazio, si va definendo la lista degli incontri estivi per testare la tenuta fisica dei biancocelesti. Gli aggiornamenti La...
Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: impresa Capo Verde! Tutti gli aggiornamenti
Risultati e classifica Mondiali 2026: vi riportiamo tutti gli aggiornamenti in diretta su fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e...
Asp Lazio, definito l’accordo con il giocatore! Pronto un contratto fino al 2030: i dettagli
Asp Lazio, il club biancoceleste concluderà la trattativa con il Bayern sulla base di 4 milioni di euro! Pronto un...