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Gila, è duello tra Atalanta e Napoli! La “Dea” punta sul fattore Sarri, ma gli azzurri non mollano

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6 ore ago

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Gila, è duello sul mercato tra Atalanta e Napoli per assicurarsi il difensore spagnolo! La “Dea” potrebbe approfittare del fattore Sarri

Il mercato estivo entra nel vivo con un infuocato testa a testa tra Napoli e Atalanta. L’oggetto del desiderio è il difensore spagnolo Mario Gila, ormai al centro di una vera e propria telenovela. Le recenti dichiarazioni della Lazio sulla presunta incedibilità del giocatore fanno parte del classico gioco delle parti. Con il contratto in scadenza tra un anno, i biancocelesti rischiano seriamente di perderlo a parametro zero.

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L’offerta shock dell’Atalanta per Mario Gila

Come riportato da Alfredopedulla.com, la “Dea” è pronta a fare sul serio per assicurarsi il centrale. Il profilo dello spagnolo piace moltissimo a Bergamo e, nonostante una fuga di notizie dei giorni scorsi che ha creato qualche piccolo ostacolo, il difensore non chiude affatto le porte ai nerazzurri. A favorire l’operazione c’è anche il legame con Maurizio Sarri. Il club nerazzurro è pronto a mettere sul piatto un’offerta che, con i bonus, potrebbe sfondare il muro dei 20 milioni di euro, cifra che farebbe vacillare la dirigenza laziale.

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La strategia del Napoli per Gila

I partenopei non restano a guardare e hanno già mosso passi importanti. Il club azzurro ha da tempo un accordo di massima con l’entourage dello spagnolo per un contratto quinquennale da oltre 3 milioni di euro a stagione. Sul fronte cartellino, l’offerta attuale è di 15 milioni di euro più bonus, con la disponibilità a inserire una contropartita tecnica a scelta tra Rafa Marin e Lucca.

Chi vincerà il duello per Mario Gila?

La palla passa ora al Napoli, chiamato a un rilancio economico per pareggiare o superare la sponda bergamasca. Il braccio di ferro è totale: la sensazione è che i prossimi giorni saranno decisivi per capire chi riuscirà a strappare il sì definitivo della Lazio.

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