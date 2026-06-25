Lazio, batte forte il cuore di Formello! Lotito prepara l’abbraccio per il grande ritorno di Peruzzi

Peruzzi Lazio, una storia d’amore mai finita: Claudio Lotito studia il piano per riportare l’idolo a casa

La complessa situazione ambientale attorno al mondo biancoceleste sta spingendo i vertici societari a programmare una mossa dal fortissimo impatto strategico ed emotivo. In un momento caratterizzato da una durissima contestazione da parte della tifoseria organizzata, dal concreto rischio di vedere lo stadio Olimpico desolatamente svuotato e da un distacco sempre più evidente tra la comunità e la dirigenza, il presidente Claudio Lotito ha deciso di muoversi in prima persona.

L’obiettivo primario non è legato a una semplice operazione di facciata, bensì alla necessità di inserire nei quadri aziendali una figura di assoluto spessore istituzionale. Il massimo dirigente della S.S. Lazio sta lavorando concretamente per riportare a Formello l’ex portiere Angelo Peruzzi. Per la società si tratterebbe del profilo ideale poiché gode della totale stima dell’ambiente sportivo laziale e possiede il carisma necessario per fare da fondamentale collante tra la squadra, lo spogliatoio e una piazza ferita.

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Angelo Peruzzi tra passato glorioso e nuove sfide

Il ritorno di Peruzzi rappresenta una suggestione potente per il popolo laziale. L’ex estremo difensore ha già ricoperto il ruolo di club manager all’interno della Lazio dal 2016 al 2021, un quinquennio intenso, ma caratterizzato da non poche frizioni interne. Tornando al passato glorioso vissuto in veste di giocatore, tra il 2000 e il 2007, il calciatore ha lasciato un’impronta indelebile vincendo due trofei ufficiali: la Supercoppa Italiana del 2000, vinta subito dopo il suo arrivo nella spettacolare finale terminata 4-3 contro l’Inter, e la Coppa Italia del 2003/2004, conquistata nella doppia finale contro la Juventus.

La strategia di Lotito per la pace sociale

Il sondaggio esplorativo avviato dal presidente è un atto motivante necessario per dare un segnale concreto di riparazione rispetto a mancanze e privazioni accentuate negli ultimi anni. La divisione con i tifosi è profonda e lo “stadio-fantasma” rappresenta un rischio concreto per le casse biancocelesti. Angelo Peruzzi, attualmente libero da impegni professionali, ha aperto alla possibilità di tornare, a patto però di ottenere garanzie su un ruolo operativo. La sua presenza al fianco del nuovo tecnico Gennaro Gattuso potrebbe formare una coppia accattivante di guerrieri, in grado di restituire lazialità e umanità a un ambiente che ha urgente bisogno di ritrovare la propria identità!

Il ruolo di Angelo Peruzzi e le garanzie richieste

L’ex dirigente non cerca un semplice incarico di rappresentanza, ma chiede autonomia decisionale sulle dinamiche di spogliatoio e sulle scelte tecniche. In una fase in cui la Lazio naviga a vista, il suo eventuale ritorno non è ancora definito, ma le parti sono in contatto. L’obiettivo è trasformare il senso di vuoto all’Olimpico in una nuova fase di condivisione. Resta da capire se la riflessione di Angelo Peruzzi porterà a una fumata bianca nelle prossime settimane, dando così a Claudio Lotito il segnale di apertura necessario per tentare di riconquistare la fiducia dei sostenitori più accesi.