Ivanovic non andrà alla Lazio, arriva la conferma del no: visite mediche già programmate con il Lens

Per Ivanovic arriva la fumata nera con la Lazio, sfuma definitivamente il centravanti del Benfica come obiettivo di Gattuso

La Lazio deve ormai rassegnarsi a perdere Franjo Ivanović. Il centravanti croato ha scelto di non trasferirsi a Formello nonostante l’intesa che i biancocelesti avevano raggiunto con il Benfica. Secondo quanto riportato da TMW, il giocatore ha deciso di proseguire la propria carriera al Lens e avrebbe già programmato le visite mediche con il club francese nel corso della settimana.

Decisiva sarebbe stata la volontà dell’attaccante di disputare le competizioni europee. Una preferenza che ha indirizzato definitivamente la scelta verso la Francia e costretto la società biancoceleste a cambiare nuovamente i propri programmi per il reparto offensivo.

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Per Ivanovic non basta l’accordo con il Benfica

La Lazio aveva compiuto passi importanti nella trattativa con il Benfica, arrivando a trovare un accordo con il club portoghese per il trasferimento del classe 2003.

A mancare, però, è stato l’ultimo e fondamentale via libera del giocatore. L’inserimento del Lens ha modificato gli equilibri quando l’operazione con i biancocelesti sembrava essere entrata nella fase decisiva.

Ivanović ha preferito la possibilità di giocare la Champions League con il club francese e la sua decisione appare ormai definitiva.

Visite con il Lens già in programma

Un ulteriore segnale della conclusione della vicenda arriva proprio dalle visite mediche. Il centravanti dovrebbe sottoporsi ai controlli con il Lens nel corso della settimana, passaggio che anticiperà il completamento dell’operazione.

Per la Lazio sfuma così uno degli obiettivi principali individuati per soddisfare la richiesta di Gennaro Gattuso, che continua ad attendere un altro centravanti da aggiungere alla rosa.

La pista Ivanović può ormai essere considerata chiusa: l’accordo con il Benfica non è stato sufficiente e la volontà del giocatore ha premiato il Lens. A Formello parte adesso una nuova corsa per individuare il centravanti da consegnare a Gattuso.