Il futuro di Romagnoli è ancora incerto: l’Al-Sadd si defila, l’Atalanta può tornare alla carica?

Romagnoli riuscirà a trovare un accordo con la Lazio, Gattuso non si opporrebbe alla cessione ma chiede prima un sostituto

Il futuro di Alessio Romagnoli continua a essere uno dei nodi principali del mercato della Lazio. A Formello si lavora per regalare nuovi rinforzi a Gennaro Gattuso, ma la società spera anche di ottenere un incasso che permetta di finanziare l’arrivo di un altro difensore centrale. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, al momento non ci sono certezze sulla permanenza del capitano biancoceleste.

Gattuso lo ha utilizzato nelle ultime amichevoli, ma durante gli allenamenti sta lavorando soprattutto sulla coppia composta da Danilho Doekhi e Oliver Provstgaard, chiamata a trovare maggiore affiatamento in vista dell’inizio della stagione.

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Gattuso vuole giocatori totalmente coinvolti

La posizione dell’allenatore sarebbe piuttosto chiara. Gattuso vuole lavorare esclusivamente con calciatori pienamente motivati e, qualora Romagnoli manifestasse la volontà di partire, non si opporrebbe necessariamente alla sua cessione.

Una situazione simile si era già verificata con Mario Gila, per il quale proprio il tecnico aveva spinto verso l’addio. Nel caso di Romagnoli, però, sarebbe fondamentale avere rapidamente la certezza di poter inserire un nuovo centrale nella rosa.

Attenzione al ritorno dell’Atalanta

La società da tenere sotto osservazione è l’Atalanta. Il club bergamasco aveva già effettuato un primo approccio e potrebbe tornare con maggiore decisione qualora venisse completata la cessione di Berat Djimsiti in Arabia Saudita.

A Bergamo Romagnoli ritroverebbe inoltre Maurizio Sarri, allenatore che conosce perfettamente le sue caratteristiche e che sarebbe favorevole ad averlo nuovamente a disposizione.

La situazione resta quindi aperta: Romagnoli continua a lavorare con la Lazio, ma la sua permanenza non può ancora essere considerata sicura. Molto dipenderà da eventuali offerte e soprattutto dalla possibilità per il club biancoceleste di individuare rapidamente un sostituto adeguato.