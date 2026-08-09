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Frosinone Lazio 1-2: Zaccagni on fire! La doppietta del capitano stende i ciociari
Frosinone Lazio: i biancocelesti di Gattuso scendono in campo per la quinta amichevole estiva allo stadio Stirpe. Segui con noi la diretta!
Frosinone e Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 20.45 presso lo stadio Stirpe, gara diretta dal direttore di gara Domenico Mirabella. La squadra allenata dal tecnico Alvini affronta quella di Gattuso nell’amichevole estiva, un test fondamentale per entrambe le squadre in vista dell’inizio di stagione. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!
CRONACA FROSINONE LAZIO 1-2
95′ – FINISCE IL MATCH!
90′ – Segnalati cinque minuti di recupero
89′ – RADDOPPIO LAZIO! Zaccagni batte Palmisani su rigore col piatto destro mettendo alle spalle del portiere. Doppietta per il capitano
88′ – RIGORE PER LA LAZIO! Zerbin trattiene Lazzari, il direttore di gara assegna il penalty
78′ – Altri cambi per Gattuso: fuori Pedraza
70′ – Cartellino giallo per il neo entrato Floriani, sanzionato per fallo su Zerbin
67′ – Girandola di cambi per la Lazio! Dentro Floriani, Ratkov e Noslin; fuori Marusic, Dia e Cancellieri
58′ – Momenti di tensione tra Rovella e Calò dopo un fallo! Animi poi rientrati con il chiarimento dei due giocatori
57′ – Cancellieri ammonito per proteste
53′ – LAZIO VICINA AL VANTAGGIO! Dal punto di battuta, Rovella calcia una punizione in porta, Palmisani ribatte di pugno salvando il risultato
52′ – Ammonito Oyono per fallo su Dia
46′ – Inizia il secondo tempo con la Lazio sul punto di battuta
SECONDO TEMPO
47′ – Finisce il primo tempo! C’è l’intervallo
45′ – Segnalati due minuti di recupero
42′ – Mancano pochi minuti alla fine del primo tempo, in attesa del recupero
38′ – Parata sicura di Mandas su tiro velleitario di Calò, alla ricerca della doppietta
37′ – Rovella passa a Dele-Bashiru, il centrocampista prova a tirare ma viene sbilanciato dalla retroguardia ciociara
36′ – Lancio lungo per Marusic, il terzino si trova a tu per tu con Palmisani, prova il pallonetto ma il portiere anticipa di testa e spazza all’indirizzo di un compagno
33′ – Intervento provvidenziale di Mandas! Il portiere greco si oppone a un tiro ravvicinato di Fini
25′ – Coolin break in corso
22′ – PAREGGIO LAZIO! Dalla destra Marusic sforna un cross d’autore, Zaccagni si alza e di testa trafigge Palmisani
16′ – Intervento in corso dello staff medico del Frosinone per soccorrere Amey, atterrato da Provstgaard. Il giocatore si rialza e va fuori
12′ – GOL FROSINONE! Approfittando di un batti e ribatti in area biancoceleste Calò, bravo a precipitarsi su una ribattuta di Mandas su tiro di Kvernadze, tira in porta sbloccando la partita
3′ – OCCASIONE LAZIO! Servito da Taylor, Zaccagni va via ad Amey e calcia con l’esterno destro spedendo la palla fuori al lato della porta
1′ – Il Frosinone batte la prima palla della gara! Si comincia
PRIMO TEMPO
TABELLINO FROSINONE LAZIO 1-2
GOL: 12′ Calò (F), 22′ Zaccagni (L), 89′ R. Zaccagni (L)
AMMONIZIONI: 34′ Bracaglia (A), 52′ Oyono (A); 57′ Cancellieri (L), 67′ Akpoguma (A), 70′ Floriani (L)
ESPULSIONI:
FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Amey (46′ Oyono J.), Calvani, Monterisi (60′ Akpougma), Bracaglia (73′ Bracaglia); Koutsoupias, Calò, Cichella (60′ El Azzouzi); Kvernadze (60′ Zerbin), Raimondo, Fini (73′ Gelli J). A disposizione: Desplanches, Pisseri, Cittadini, Kone, Ghedjemis, Gelli F., Corrado, Otono A., Hasa. Allenatore: Massimiliano Alvini.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic (67′ Floriani), Doekhi, Provstgaard, Pedraza (79′ Lazzari); Dele-Bashiru (84′ Belahyane), Rovella, Taylor (79′ Romagnoli); Cancellieri (67′ Noslin), Dia (67′ Ratkov), Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Bordon, Galassi, Farcomeni, Serra, Sana Fernandes. Allenatore: Gennaro Gattuso.
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Mirabella
1° ASSISTENTE: Nicodemo
2° ASSISTENTE: Federico
QUARTO UOMO: Ambrosino
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