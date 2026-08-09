Trasferta vietata a Bologna, i gruppi organizzano tour culturale per il 24 agosto – FOTO

Trasferta vietata per i tifosi biancocelesti in occasione di Bologna-Lazio: i gruppi organizzano un tour culturale per il 24 agosto

I tifosi biancocelesti non si fermano di fronte ai divieti. Dopo le calorose dimostrazioni d’affetto ad Ascoli e l’esodo registrato a Frosinone, l’atteso debutto ufficiale per la squadra guidata dal tecnico Gennaro Gattuso ha subito una battuta d’arresto inattesa: la trasferta di Bologna del 24 agosto è stata ufficialmente vietata al pubblico.

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Tifosi della Lazio pronti al viaggio a Bologna

Nonostante la decisione di giocare il match a porte chiuse, la passione del popolo capitolino non si è spenta. Come riportato da Brigata Lazio su Instagram, i sostenitori si sono organizzati per restare vicini alla squadra, ideando un’iniziativa alternativa per la giornata del 24 agosto.

L’itinerario culturale dei tifosi della Lazio

Il tifo organizzato ha promosso una vera e propria gita culturale nel capoluogo emiliano. La partenza è prevista in mattinata con arrivo nel primo pomeriggio per ammirare i monumenti simbolo della città: dalla Basilica di San Petronio alla Basilica di Santo Stefano, passando per la Cattedrale di San Pietro e la chiesa di Santa Maria dei Servi.

Il raduno dei tifosi della Lazio in centro

Il programma culminerà con un ritrovo collettivo nel cuore della città, in piazza Maggiore, dove gli appassionati si raduneranno per cenare prima del rientro nella capitale. Un modo originale e pacifico inventato dai fan della Lazio per far sentire la propria vicinanza ai giocatori di Gattuso, trasformando una giornata di divieti in un momento di aggregazione.