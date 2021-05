Peruzzi Lazio, prove di rinnovo per il club manager: i dettagli

Angelo Peruzzi, club manager della Lazio, sarebbe pronto al rinnovo dopo le voci di addio degli ultimi giorni: i dettagli

La Lazio si trova ad affrontare alcune questioni spinose in queste settimane: dall’incontro spartiacque con Simone Inzaghi per decidere sul futuro, al possibile addio di Angelo Peruzzi di cui si è parlato negli ultimi giorni. Tuttavia, nonostante questi venti di separazione, potrebbe esserci una svolta in questa situazione.

Infatti, secondo quanto riportato dal Messaggero, il club manager biancoceleste sarebbe disposto a rinnovare. La società sta provando a lavorare per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2022 e l’ex portiere ha mostrato apertura, ad una condizione: aver più voce in capitolo nelle decisioni interne al club.