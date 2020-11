Pereira: «Felice di essere qui, abbiamo il cuore più grande di ogni cosa»

Andreas Pereira esulta sui social per la vittoria della Lazio contro il Crotone

Uno squillo contro il Torino, un atteggiamento in campo che lascia ben sperare per l’avvenire. Andreas Pereira è sicuramente una elemento che ancora deve dire la sua e che ha tutte le carte in regola per poter stupire. Al momento la fitta concorrenza non gli ha permesso di ottenere un gran minutaggio, ma i tanti impegni ravvicinati dovrebbero portare Inzaghi a concedergli qualcosa in più. Intanto, sui propri profili social, il brasiliano esulta per la vittoria ottenuta contro il Crotone: