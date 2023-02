Pellegrini saluta l’Eintracht: «Non vi dimenticherò mai»

Pellegrini, il nuovo terzino della Lazio pubblica sui social un post dove si congeda con l’Eintracht salutando i tifosi

Luca Pellegrini torna in Italia e vestirà la maglia della Lazio, prima però l’ormai ex Eintracht si è voluto congedare con un post dove saluta i suoi ex tifosi.

PAROLE – «Voglio ringraziare l’Eintracht e tutti i fan e le persone che ho conosciuto in questo capitolo della mia vita. Abbiamo fatto cose fantastiche insieme, non vi dimenticherò mai. Vi auguro il meglio. Grazie»