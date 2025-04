Luca Pellegrini nel mirino della Procura FIGC: possibile bestemmia in Genoa Lazio, le ultimissime

In queste ultime ore sarebbero emerse notizie che vedono coinvolto il terzino della Lazio, Luca Pellegrini

Continua a piovere sul bagnato in casa Lazio, che dopo il pareggio maturato ieri contro il Parma, ora deve fare i conti con la possibile squalifica che vede coinvolto Luca Pellegrini.

L’esterno della Lazio è infatti finito nel mirino della Procura della FIG, per aver pronunciato una presunta bestemmia nel corso della sfida precedente contro il Genoa. Come riportato dal Corriere dello Sport però, non può esserci prova tv, in quando il direttore di gara non ha annotato nulla, ecco perchè è stata aperta un’indagine.